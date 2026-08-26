Varanasi News: नवनियुक्त कृषि प्राविधिक सहायकों को दिया नियुक्ति पत्र
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:40 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:40 AM IST
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कलेक्टरीफार्म के कृषि भवन सभागार में नवनियुक्त 22 कृषि प्राविधिक सहायकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इनका चयन लोक सेवा आयोग, लखनऊ की ओर से किया गया। सभी नवनियुक्त कृषि सेवा वर्ग -3 में प्राविधिक सहायक समूह - सी के पद पर नियुक्त हुए। अभ्यर्थियों को जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या ने नियुक्ति पत्र दिया। उन्होंने कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए केंद्र और राज्य सरकार की कृषि योजनाओं को किसानों तक पंहुचाने की अपील की। मौके पर संयुक्त कृषि निदेशक शैलेंद्रकुमार, जिला कृषि अधिकारी संगम सिंह और पंकज श्रीवास्तव मौजूद रहे।
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