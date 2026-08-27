वाराणसी: 50 करोड़ की जमीन के मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत, भाजपा नेता के खिलाफ भी दर्ज है प्राथमिकी

वाराणसी में 50 करोड़ की 70 बिस्वा जमीन को कथित तौर पर हड़पने के मामले में वरुणापति उपाध्याय को अदालत से राहत मिल गई। अपर जिला जज (षष्ठम) आलोक कुमार की अदालत ने दरेखू, रोहनिया निवासी वरुणापति उपाध्याय की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अदालत ने एक लाख रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और एक जमानतदार प्रस्तुत करने पर उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

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