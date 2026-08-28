मौत से दोस्ती का अंत: रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदलीं, ट्रेलर से दो युवकों की गई जान; घर से टकराया वाहन

टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रेलर सड़क किनारे स्थित एक घर से भी जा टकराया। दुर्घटना की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। ग्रामीणों ने तत्काल दोनों घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया।



हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। दुर्घटना के बाद मौके पर काफी देर तक लोगों की भीड़ जुटी रही। पुलिस ने हादसे के संबंध में जानकारी जुटाने के साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।



रक्षाबंधन से ठीक पहले दो युवकों की मौत की खबर अवती गांव पहुंची तो वहां मातम पसर गया। जिन घरों में पर्व को लेकर तैयारियां चल रही थीं, वहां अचानक चीख-पुकार शुरू हो गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों युवकों की मौत से पूरे गांव में शोक का माहौल है। पर्व की खुशियां देखते ही देखते मातम में बदल गईं।