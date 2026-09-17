Varanasi News: काशी विद्यापीठ में तीन दिन चलेगी कला प्रदर्शनी

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काशी विद्यापीठ के ललित कला विभाग में एमएफए के छात्र रोहित सोनकर का कैनवस ऑफ इनोसेंस शीर्षक पर तीन दिवसीय एकल कला प्रदर्शनी का 17 सितंबर से शुरू होगी। विभाग के शिक्षक डॉ. शत्रुघ्न प्रसाद ने बताया कि यह प्रदर्शनी राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की आर्थिक सहायता द्वारा आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉ. सुनील कुमार विश्वकर्मा, विशिष्ट अतिथि महिला महाविद्यालय बीएचयू की प्रो. सरोज रानी होंगी। प्रदर्शनी में लगे चित्रों को लोग तीन दिन तक देख सकेंगे।