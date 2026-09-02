वाराणसी: बीएचयू के कुलपति कार्यालय के बाहर सुरक्षाकर्मियों और छात्रों के बीच धक्कामुक्की, आंदोलन की दी चेतावनी

बीएचयू के कुलपति कार्यालय के बाहर केंद्रीय कार्यालय में छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच धक्कामुक्की हो गई। छात्रों को बाहर कर चैनल गेट बंद कर दिया गया तो मुर्दाबाद के नारे लगाए। बीएचयू में पेड़ कटाई पर लगे 2.65 करोड़ के जुर्माने के मामले को लेकर कई छात्र मंगलवार को विरोध करते केंद्रीय कार्यालय पहुंचे।

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