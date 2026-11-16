छठ पर सांसों पर संकट: खराब रही वाराणसी शहर की हवा, एक्यूआई 260 पहुंचा; मलदहिया सबसे प्रदूषित

छठ पूजा पर इस बार शहर की बीते तीन वर्षों की तुलना में सबसे खराब रही। रविवार को शहर का एक्यूआई 260 रहा। इसमें सबसे खराब स्थिति मलदहिया, भेलूपुर और अर्दली बाजार की रही। पिछले तीन वर्षों में छठ के दौरान वाराणसी के एक्यूआई की तुलना करें तो सबसे खराब स्थिति इस बार है। पिछले दो वर्षों में छठ पर हवा की गुणवत्ता अच्छी और मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई थी।

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पिछले वर्षों के आंकड़ों से तुलना करें तो इस बार छठ के दौरान प्रदूषण का स्तर अलग तस्वीर दिखा रहा है। वर्ष 2023, 2024 और 2025 में छठ के आसपास हवा की गुणवत्ता अपेक्षाकृत बेहतर रही थी। उस दौरान एक्यूआई अच्छी और मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया। इसके विपरीत इस साल नवंबर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के साथ शहर के कई इलाकों में हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई। विज्ञापन



शहर के मलदहिया और भेलूपुर में एक्यूआई 230 से ऊपर पहुंचना इस बात का संकेत है कि शहर के व्यस्त और रिहायशी इलाकों में प्रदूषण का दबाव अधिक है। हालांकि, एक्यूआई में आई गिरावट के पीछे वाहनों से निकलने वाला धुआं, सड़क की धूल, निर्माण कार्य, कचरा जलाने की घटनाएं और मौसम की परिस्थितियां हैं। ठंड बढ़ने और हवा की गति कम होने पर प्रदूषक तत्व वातावरण में अधिक समय तक बने रह सकते हैं। पिछले वर्षों के आंकड़ों से तुलना करें तो इस बार छठ के दौरान प्रदूषण का स्तर अलग तस्वीर दिखा रहा है। वर्ष 2023, 2024 और 2025 में छठ के आसपास हवा की गुणवत्ता अपेक्षाकृत बेहतर रही थी। उस दौरान एक्यूआई अच्छी और मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया। इसके विपरीत इस साल नवंबर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के साथ शहर के कई इलाकों में हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई।शहर के मलदहिया और भेलूपुर में एक्यूआई 230 से ऊपर पहुंचना इस बात का संकेत है कि शहर के व्यस्त और रिहायशी इलाकों में प्रदूषण का दबाव अधिक है। हालांकि, एक्यूआई में आई गिरावट के पीछे वाहनों से निकलने वाला धुआं, सड़क की धूल, निर्माण कार्य, कचरा जलाने की घटनाएं और मौसम की परिस्थितियां हैं। ठंड बढ़ने और हवा की गति कम होने पर प्रदूषक तत्व वातावरण में अधिक समय तक बने रह सकते हैं।

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