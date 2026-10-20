एयर शो को लेकर प्रशासन गंभीर: महापौर, डीएम और नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण

भारतीय वायुसेना दिवस की 94वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वाराणसी में होने वाले भव्य एयर शो की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। आयोजन के दौरान लाखों दर्शकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए सोमवार को महापौर अशोक कुमार तिवारी, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार और नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने नमो घाट से ब्रह्मघाट तक पैदल निरीक्षण किया। अधिकारियों ने गंगा किनारे घाटों, संपर्क मार्गों और गलियों में साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। इस दौरान पूर्व विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह भी मौजूद रहे।

विज्ञापन