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Varanasi News: कैंट स्टेशन पर सर्कुलेटिंग एरिया में वाहन खड़ा करने पर 14 पर कार्रवाई

Fri, 28 Aug 2026 12:27 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:27 AM IST
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Action taken against 14 for parking vehicles in the circulating area at Cantt Station.
वाराणसी। कैंट रेलवे स्टेशन पर बृहस्पतिवार को आरपीएफ की ओर से अभियान चलाकर सर्कुलेटिंग एरिया, प्लेटफॉर्म और टिकट घर की चेकिंग की गई। आरपीएफ इंस्पेक्टर संदीप कुमार यादव ने बताया कि सर्कुलेटिंग एरिया में वाहन खड़ा करने पर 14 चालकों के खिलाफ जन विश्वास अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। स्टेशन परिसर के अंदर अवैध रूप से ट्रैक पास करने और रेलवे अधिनियम का उल्लंघन करने पर तीन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अनाधिकृत रूप से स्टेशन परिसर में खान-पान की सामग्री बेचने पर दो ठेला विक्रेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। ब्यूरो
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