Varanasi News: ब्यूटीशियन का कोर्स करने निकली युवती लापता, पड़ोसी युवक पर आरोप
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:58 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:58 AM IST
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चौबेपुर। ब्यूटीशियन का कोर्स करने घर से निकली युवती लापता हो गई। युवती के पिता ने पड़ोस में रहने वाले युवक पर बेटी को बहलाकर कहीं ले जाने की आशंका जताते हुए थाने में तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पिता के मुताबिक उनकी बेटी वाराणसी के एक ब्यूटी पार्लर में ब्यूटीशियन का कोर्स कर रही थी।
एक सितंबर की सुबह करीब 10 बजे वह घर से कोर्स करने के लिए निकली थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। परिजनों ने रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में तलाश की, मगर उसका पता नहीं चला। पिता का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला युवक उनकी बेटी पर गलत नजर रखता था। उन्होंने युवक को कई बार समझाया भी था। पिता ने आशंका जताई कि वही युवती को कहीं ले गया है और उसके साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती है। थाना प्रभारी चौबेपुर अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि युवती के लापता होने की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। संवाद
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एक सितंबर की सुबह करीब 10 बजे वह घर से कोर्स करने के लिए निकली थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। परिजनों ने रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में तलाश की, मगर उसका पता नहीं चला। पिता का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला युवक उनकी बेटी पर गलत नजर रखता था। उन्होंने युवक को कई बार समझाया भी था। पिता ने आशंका जताई कि वही युवती को कहीं ले गया है और उसके साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती है। थाना प्रभारी चौबेपुर अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि युवती के लापता होने की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। संवाद
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