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- हब-एंड-स्पोक मॉडल पर स्थापित होगा केंद्र, पूर्वांचल के युवाओं को रोजगार और उद्यमों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की तैयारीमाई सिटी रिपोर्टरवाराणसी। पूर्वांचल में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की दिशा में टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने की योजना है। इसके लिए पिंडरा तहसील के पिंडरा गांव में 12 एकड़ भूमि केंद्र सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। केंद्र की स्थापना हब-एंड-स्पोक मॉडल के तहत होगी। इससे युवाओं को रोजगार से जोड़ने के साथ औद्योगिक क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इसके लिए गांव के आराजी संख्या 3957 की कुल 17.563 हेक्टेयर भूमि में से 4.856 हेक्टेयर भूमि मंत्रालय को निशुल्क हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव है।केंद्र सरकार की नए टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना योजना के तहत देश में 20 टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किए जाने हैं। वाराणसी में बनने वाला केंद्र भी इसी योजना का हिस्सा होगा। इसकी स्थापना हब-एंड-स्पोक मॉडल के तहत की जाएगी। इस मॉडल के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और लाभप्रदता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना के लिए राज्य सरकार की ओर से भारमुक्त भूमि निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इससे राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त व्यय भार नहीं पड़ेगा। केंद्र की स्थापना से वाराणसी सहित पूरे पूर्वांचल के युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध होने से स्थानीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। इस संबंध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव शशि भूषण लाल सुशील की ओर से जारी बुलेट प्वाइंट और प्रेस नोट में भूमि हस्तांतरण एवं टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना से होने वाले लाभों की जानकारी दी गई है।