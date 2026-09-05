Varanasi News: मंडुवाडीह में 35.51 लाख रुपये से स्थापित होगा मिनी नलकूप
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:58 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:58 AM IST
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मंडुवाडीह वार्ड में पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिए विश्वकर्मा वाटिका और मंडुवाडीह सब्जी मंडी के पास मिनी नलकूप स्थापित करने की तैयारी है। जलकल विभाग ने इसके लिए 35.51 लाख रुपये का प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें विधायक सौरभ श्रीवास्तव से विधायक निधि से 25 लाख रुपये उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। नगर निगम जोन-6 के अधिशासी अभियंता ने विधायक से परियोजना के लिए वित्तीय एवं अग्रिम संस्तुति प्रदान करने का अनुरोध किया है। संस्तुति मिलने के बाद मिनी नलकूप स्थापना की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। मिनी नलकूप स्थापित होने से मंडुवाडीह बाजार, सब्जी मंडी और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति बेहतर होने की उम्मीद है। इससे क्षेत्र में पेयजल की उपलब्धता बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी।
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