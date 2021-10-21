फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   A gathering of dignitaries adorned with Banarasi splendor

Varanasi News: बनारसी ठाठ-बाट के बीच सजी विभूतियों की महफिल

Mon, 05 Oct 2026 12:32 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:32 AM IST
विज्ञापन
A gathering of dignitaries adorned with Banarasi splendor
वाराणसी। लायंस क्लब वाराणसी सिल्क सिटी की 27वीं चार्टर नाइट का आयोजन रविवार को चौकाघाट स्थित एक होटल में हुआ। इस वर्ष समारोह की मुख्य थीम ‘विभूतिया - एक शाम अपने रत्नों के नाम’ रखी गई थी। समारोह स्थल को पारंपरिक बनारसी छटा में सजाया गया था, जिसमें काशी के घाट, बनारसी छतरी, पान-कचौड़ी के स्टॉल और प्रमुख मंदिरों (बाबा विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा, संकट मोचन, दुर्गा जी व काल भैरव) की मनमोहक झलक आकर्षण का केंद्र रही। संयोजन आलोक अग्रवाल एवं पूजा मेहरोत्रा ने किया। क्लब के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने कहा कि चार्टर नाइट लायंस परिवार के आपसी सौहार्द, सेवा भावना और एकजुटता का उत्सव है। आयोजन में पूर्व अध्यक्षों, पदाधिकारियों व सदस्यों सहित कई लोग उपस्थित रहे। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed