Varanasi News: सिर पर बांस की डलिया, हाथों में मां का मुखौटा, महालक्ष्मी मंदिर में तड़के से लगी लंबी कतारें

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भीड़ से बचने के लिए महिलाएं भोर में चार बजे ही लाइन में लग जा रही हैं। भोर में पंचामृत स्नान व नूतन शृंगार के बाद जैसे ही मंदिर के कपाट खुले, पूरा परिसर जय मां लक्ष्मी के जयकारों और श्रीसूक्त के मंत्रोच्चार से गूंज उठा। महिलाओं ने 16 अंजलि जल, 16 दूर्वा, 16 अक्षत और 16 गांठ वाला रक्षा-सूत्र (सोरहिया डोरा) मां के चरणों में अर्पित कर अपनी कलाई में बांधा। इसके बाद मंदिर के गर्भगृह की 16 परिक्रमा कर परिवार के आरोग्य की प्रार्थना की।बांस की डलिया और मुखौटों की जबरदस्त बिक्रीमेला क्षेत्र में सजी दुकानों पर सुबह से ही जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। पूजन परंपरा के तहत श्रद्धालुओं ने मां लक्ष्मी के मुखौटों और मिट्टी की प्रतिमाओं की खूब खरीदारी की। इन मुखौटों व प्रतिमाओं को विधि-विधान से बांस की डलिया (पौती) में सजाकर महिलाएं सिर पर रखकर घर ले जाती हैं, जहां अगले 16 दिनों तक इनकी नित्य पूजा की जाती है। दुकानदारों के अनुसार भोर से ही मुखौटों, 16 बत्ती वाले मिट्टी के दीपों और पूजन सामग्रियों की बिक्री जोरों पर रही।