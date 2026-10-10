काशी में 512 पूजा पंडाल: कहीं लाखों की भीड़ के लिए 2 फीट का रास्ता, कहीं दीवार झुकी; करंट का भी खतरा

कई पंडालों के ऊपर और काफी करीब से बिजली के हाईटेंशन और एलटी तार गुजर रहे हैं। खतरे को देखते हुए कई पूजा समितियों के लोगों ने तारों पर प्लास्टिक की पाइप लगवाई है, जबकि अब भी कई पंडालों के पास से नंगे तार गुजर रहे हैं। इन पंडालों के ऊपर और काफी करीब से गुजर रहे बिजली के तार टूटने या शॉर्ट सर्किट होने पर आग लगने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता है।



इन पंडालों को रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है। यही नहीं, पंडालों से कुछ दूरी तक सड़कों और गलियों में भी झालरें और लाइटें लगाई जा रही हैं। इसके लिए उपयोग और लोड की क्षमता के अनुसार अस्थायी कनेक्शन लेना होता है।

दुर्गापूजा पंडालों के आसपास लटके बिजली के तारों को दुरुस्त कराने का निर्देश दिया गया है। पंडालों के लिए अस्थायी कनेक्शन लेना अनिवार्य है। इसकी लगातार निगरानी की जा रही है। समय से पहले सब ठीक करा लिया जाएगा। - संदीप कुमार, एमडी, पूर्वांचल डिस्कॉम