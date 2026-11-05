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Varanasi News: मोबाइल हैक कर खाते निकाले 35 हजार रुपये

Thu, 05 Nov 2026 11:45 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:45 PM IST
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35,000 rupees withdrawn from account by hacking mobile
रोहनिया। थाना क्षेत्र के अखरी पुलिस चौकी अंतर्गत बालीपुर निवासी मजदूर रमेश कुमार राजभर के बैंक खाते से साइबर ठगों ने 35 हजार रुपये निकाल लिए। पीड़ित के मुताबिक, जालसाजों ने उसका मोबाइल हैक कर खाते से रकम पार की है। रमेश ने बताया कि एक नवंबर की रात अचानक उसका मोबाइल हैंग होकर बंद हो गया। करीब 20 मिनट बाद मोबाइल अपने आप चालू हो गया।
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अगले दिन वह खाते में किसान बीमा योजना के तहत आए रुपये की जानकारी लेने बैंक पहुंचा तो पता चला कि खाते से 35 हजार रुपये निकल चुके हैं। इसके बाद उसने बैंक को सूचना दी और साइबर अपराध के साथ रोहनिया पुलिस को भी शिकायत दी। थाना प्रभारी राजू सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। संवाद
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