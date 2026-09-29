Varanasi News: बीएचयू में 22 छात्रों की भूख हड़ताल, चीफ प्रॉक्टर के इस्तीफे पर अड़े
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 12:42 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 12:42 AM IST
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वाराणसी। बीएचयू के सेंट्रल ऑफिस के बाहर अनिश्चितकालीन धरने के छठवें दिन एबीवीपी संगठन के 22 छात्रों ने भूख हड़ताल कर चीफ प्रॉक्टर का इस्तीफा मांगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने चीफ प्रॉक्टर को हटाने के अलावा सभी मांगे मान ली हैं, बावजूद छात्र हटने को तैयार नहीं हैं। छात्र इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। छात्रों ने धरना स्थल पर ही शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जयंती भी मनाई। इकाई अध्यक्ष पल्लव सुमन ने कहा कि छात्रहित और विश्वविद्यालय की गरिमा से जुड़े विषयों पर अभाविप किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होने देगा। ईकाई मंत्री अनुराग तिवारी ने कहा कि छात्रों की आवाज को दबाने के किसी भी प्रयास के बावजूद अभाविप छात्रहित के मुद्दों को लेकर अपना संघर्ष जारी रखेगी। पुनीत मिश्रा ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्रों के साथ संवाद स्थापित कर उनकी मांगों पर समयबद्ध और लिखित कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। ब्यूरो
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