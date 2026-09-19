यूपी: प्रयागराज से ज्यादा काशी में 20 लाख लोग होंगे एयर शो के साक्षी, 20 अक्तूबर से अभ्यास; मुख्य अतिथि पीएम

काशी में 22 से लेकर 25 अक्तूबर तक होने वाले एयर शो में अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बतौर मुख्य अतिथि शामिल हो सकते हैं। बैठक में हुई चर्चा के अनुसार तीन दिवसीय शो का आयोजन रोज दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे के करीब होगा।



शो में बड़ी संख्या में लोगों के हिस्सा बनने के साथ ही देशभर के प्रमुख नामचीन हस्तियां इसका हिस्सा होंगी। ऐसे में सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती होगी। बैठक में शो को लेकर शहर में पार्किंग, आवागमन, आपात स्थिति आदि की व्यवस्था आदि के प्रबंध को लेकर भी ब्लू प्रिंट तैयार किया गया। हालांकि, व्यवस्थाएं कहां और कैसे होंगी यह अगले सात दिनों में होने वाले संयुक्त निरीक्षण में तय किया जाएगा।



निरीक्षण में रक्षा मंत्रालय, एयर फोर्स, जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी शामिल रहेंगे। निरीक्षण स्थलीय और हवाई दोनों तरीके से किया जाएगा। बैठक में मंडलायुक्त एस राजलिंगम के साथ, पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।