बीएचयू में 11 घंटे कक्षा: चार महीने होगी पढ़ाई, 27 दिनों में होगी परीक्षाएं; नए सत्र का शैक्षणिक कैलेंडर जारी

बीएचयू में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 को लेकर शैक्षणिक कैलेंडर जारी हो गया है। विश्वविद्यालय में इस बार सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक (11 घंटे) का समय कक्षा चलाने के लिए निर्धारित किया गया है। यूजी, पीजी की अगर बात करें तो नए सत्र में चार महीने तक कक्षा चलेगी जबकि 22 दिन से लेकर 37 दिन तक विश्वविद्यालय की ओर से सेमेस्टर की परीक्षा करा ली जाएगी। अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी मिल सके, इसके लिए विवि की ओर से वेबसाइट पर शैक्षणिक कैलेंडर अपलोड कर दिया गया है।

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विश्वविद्यालय में नए सत्र में यूजी, पीजी में दाखिले की प्रक्रिया अंतिम दौर में चल रही है। इस समय विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो रहा है। इस बीच विश्वविद्यालय की ओर से ऑड और इवेन सेमेस्टर को लेकर अलग-अलग शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसमें ऑड और इवेन सेमेस्टर के लिए मिड टर्म परीक्षा 3 अक्तूबर से 17 अक्तूबर और 6 मार्च 2027 से 19 मार्च 2027 तक चलाने की तिथि निर्धारित की है। जितने समय तक मिड टर्म परीक्षा चलेगी, उस दौरान कक्षा स्थगित नहीं रहेगी। इसके पीछे समय से पाठ्यक्रम को पूरा होना वजह माना जा रहा है। विज्ञापन



विश्वविद्यालय की ओर से जारी शैक्षणिक कैलेंडर में यह भी बताया गया है कि ऑड और इवेन सेमेस्टर का परिणाम भी 18 जनवरी और 28 जून को जारी किया जाएगा। इसमें यूजी प्रथम सेमेस्टर का परिणाम जारी करने की तिथि 3 फरवरी तय की गई है। अब जबकि शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है, ऐसे में कक्षाओं के चलाए जाने से लेकर परीक्षा कराने की दिशा में समयबद्ध काम होता रहेगा। विश्वविद्यालय में नए सत्र में यूजी, पीजी में दाखिले की प्रक्रिया अंतिम दौर में चल रही है। इस समय विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो रहा है। इस बीच विश्वविद्यालय की ओर से ऑड और इवेन सेमेस्टर को लेकर अलग-अलग शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसमें ऑड और इवेन सेमेस्टर के लिए मिड टर्म परीक्षा 3 अक्तूबर से 17 अक्तूबर और 6 मार्च 2027 से 19 मार्च 2027 तक चलाने की तिथि निर्धारित की है। जितने समय तक मिड टर्म परीक्षा चलेगी, उस दौरान कक्षा स्थगित नहीं रहेगी। इसके पीछे समय से पाठ्यक्रम को पूरा होना वजह माना जा रहा है।विश्वविद्यालय की ओर से जारी शैक्षणिक कैलेंडर में यह भी बताया गया है कि ऑड और इवेन सेमेस्टर का परिणाम भी 18 जनवरी और 28 जून को जारी किया जाएगा। इसमें यूजी प्रथम सेमेस्टर का परिणाम जारी करने की तिथि 3 फरवरी तय की गई है। अब जबकि शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है, ऐसे में कक्षाओं के चलाए जाने से लेकर परीक्षा कराने की दिशा में समयबद्ध काम होता रहेगा।

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