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Unnao News: प्रतियोगिता में जिले की प्रतिभाओं को मिलेगा मंच

Sat, 14 Nov 2026 01:22 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 01:22 AM IST
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दीप जलाकर बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ करतीं पूर्व सांसद अन्नू टंडन व अन्य अतिथि। स्रोत: आयो
उन्नाव। केपी बैडमिंटन क्लब के तत्वावधान में कृष्ण प्रकाश-जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ शुक्रवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम में हुआ। शुभारंभ मुख्य अतिथि सपा नेता व पूर्व सांसद अन्नू टंडन व विशिष्ट अतिथि यूपी ग्रामीण बैंक के डीआरएम आशीष त्रिपाठी ने दीप जलाकर कराया।
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पूर्व सांसद ने कहा कि क्लब की ओर से हर साल प्रतियोगिता आयोजित करना सराहनीय पहल है। इससे जिले की खेल प्रतिभाओं को अपनी क्षमता दिखाने का मंच मिलता है। डीआरएम आशीष त्रिपाठी ने कहा कि बच्चों के लिए खेल भी पढ़ाई जितना जरूरी है। प्रतियोगिता में जीत के साथ दूसरे खिलाड़ियों के प्रदर्शन से सीखना भी महत्वपूर्ण है। क्लब अध्यक्ष बादल, रोली सरीन, डॉ. मनोज श्रीवास्तव, संजीव श्रीवास्तव, देवस्वरूप त्रिवेदी मौजूद रहे।
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