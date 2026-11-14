Unnao News: सफाई के नाम पर 10 करोड़ साफ, अब कूड़े में लगा रहे आग

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शहर से निकलने वाले कूड़े के वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण के लिए नगर पालिका ने शहर से करीब आठ किलोमीटर दूर हुसैन नगर गांव के पास छह एकड़ जमीन पर कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाने की योजना बनाई थी। करीब चार साल पहले उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 6.72 करोड़ 57 हजार रुपये की लागत से बनने वाले इस केंद्र को मंजूरी दी थी। इसकी क्षमता प्रतिदिन 65 टन कूड़े के निस्तारण की थी। यहां गीले और सूखे कूड़े को अलग करने, गीले कूड़े से खाद बनाने और प्लास्टिक-पॉलिथीन की रिसाइक्लिंग के लिए मशीनें लगाई जानी थीं लेकिन अब तक केवल भवन बन पाया है। मशीनें न लगने से केंद्र उपयोग में नहीं आ पा रहा है। सड़कों के किनारे कूड़ा फेंका जा रहा है और आग लगाकर निस्तरण किया जा रहा है।वाहनों और मशीनों की खरीद पर 2.24 करोड़ खर्चनगर पालिका ने कूड़ा उठाने और ढुलाई के लिए करीब 2.24 करोड़ रुपये से वाहन और मशीनें खरीदी हैं। सात सीएनजी चालित लोडर, जेसीबी, पोकलैंड और छोटी क्रेन खरीदने में करीब एक करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसके अलावा पांच नए ट्रैक्टर-ट्रॉली खरीदने पर 35 लाख रुपये खर्च हुए। नगर पालिका का दावा है कि हर वार्ड में दो-दो लोडर चलाने का निर्णय लिया गया है, ताकि नियमित रूप से कूड़ा उठाया जा सके।ई-ठेलियों और चार्जिंग स्टेशन पर भी लाखों खर्चकूड़ा इकट्ठा करने की व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए नगर पालिका ने जनवरी में 1.80 लाख रुपये प्रति ई-कूड़ा गाड़ी की दर से 30 ई-ठेलियां खरीदीं। इनके संचालन के लिए 25 लाख रुपये की लागत से चार्जिंग स्टेशन भी बनवाया गया। इसके अलावा 100 वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाने की व्यवस्था की गई, जिससे वाहनों की निगरानी की जा सके। इसके बावजूद शहर में कूड़े के स्थायी निस्तारण का इंतजाम नहीं हो सका है। खाली प्लॉटों और सड़कों के किनारे कूड़ा फेंके जाने से सफाई व्यवस्था पर खर्च की जा रही रकम का अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा।बोले लोगफोटो-5-गौरव चौरसियाएबी नगर निवासी गौरव चौरसिया ने बताया कि मोहल्ले में नियमित कूड़ा उठान नहीं होती। कर्मचारी अक्सर कूड़े में आग लगा देते हैं। इससे धुआं फैल जाता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। जब से हल्की ठंड शुरू हुई है, सुबह टहलना बंद कर दिया है। नगर पालिका में शिकायत की गई लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया।फोटो-6-अनीताइंद्रानगर निवासी अनीता ने बताया कि नियमित झाड़ू तो लगती है लेकिन कूड़ा नहीं उठाया जाता। चार-पांच दिन के अंतराल में कूड़ा उठाया जाता है। सड़कों और मोहल्ले में कूड़ा जलाए जाने से परेशानी होती है। नगर पालिका को कूड़ा निस्तारण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन भारी-भरकम टैक्स लेने के बाद भी पालिका मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दे रही है।बोले जिम्मेदारशहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जरूरी प्रयास किए जा रहे हैं। कूड़ा निस्तारण केंद्र में उपकरण लगाने पर करीब तीन करोड़ रुपये खर्च होंगे। उपकरण लगाने के लिए नगर विकास विभाग ने स्वीकृति दे दी है। बजट जारी होते ही मशीनें लगाने का काम शुरू हो जाएगा। वहीं एफएसटीपी के संचालन के लिए जरूरी काम कराने को उच्चाधिकारियों से पत्राचार किया गया है। जल्द ही सुधार कराया जाएगा।-श्वेता मिश्रा, पालिका अध्यक्षमुख्य मार्गों और सभी वार्डों की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए हर वार्ड में एक-एक लोडर और एक-एक ई-ठेलिया लगाई गई है। शहर के मुख्य मार्गों पर सुबह और रात दोनों समय झाड़ू लगवाई जा रही है। कूड़ा भी उठवाया जा रहा है। फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव भी कराया जा रहा है। कूड़ा के नियमित उठान करके पूरा कूड़ा निस्तारण केंद्र में ही डंप किया जा रहा है।-रामआसरे कमल, ईओ नगर पालिका