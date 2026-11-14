Unnao News: कोतवाल ने जांची बैंकों की सुरक्षा, संदिग्धों से की पूछताछ

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पुरवा। बैंकों की सुरक्षा को लेकर कोतवाल ने एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, एचडीएफसी, जिला सहकारी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूपी ग्रामीण बैंक सहित अन्य बैंकों की जांच की। कोतवाल भवन सिंह मौर्य ने बैंक परिसर में लगे सीसीटीवी चेक करने के साथ संदिग्धों से पूछताछ की। इस दौरान उन्होंने मौजूद लोगों को वाहनों की विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। साथ ही बैंकों की सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों की ड्यूटी भी जांची। निरीक्षण के दौरान कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला और न ही सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी पाई गई। (संवाद)