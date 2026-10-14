फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   unnao news

Unnao News: झांसी-लखनऊ मेमू, 27 दिन बाद लखनऊ तक बहाल

Wed, 14 Oct 2026 01:17 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:17 AM IST
विज्ञापन
unnao news
उन्नाव। झांसी-लखनऊ मेमू पैसेंजर ट्रेन का संचालन दोबारा लखनऊ तक शुरू होने से दैनिक यात्रियों को राहत मिली है। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य और री-मॉडलिंग ब्लॉक के चलते 16 सितंबर से ट्रेन का संचालन कानपुर सेंट्रल तक सीमित कर दिया गया था। 27 दिन बाद 13 अक्टूबर से ट्रेन फिर लखनऊ तक चलने लगी है।
विज्ञापन

जिला दैनिक यात्री संघ के जिलाध्यक्ष मुर्तजा हैदर रिजवी ने बताया कि ट्रेन के लखनऊ तक नहीं जाने से उन्नाव से कानपुर और लखनऊ की ओर आने-जाने वाले दैनिक यात्रियों को परेशानी हो रही थी। इस समस्या को लेकर उन्होंने रेलमंत्री को पत्र भेजकर ट्रेन का संचालन लखनऊ तक बहाल करने की मांग की थी।
विज्ञापन

ट्रेन का संचालन दोबारा शुरू होने पर संघ ने खुशी जताते हुए रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया। रिजवी ने कहा कि कोरोना काल से बंद पड़ी अधिकतर मेमू ट्रेनों का संचालन अब तक बहाल नहीं हुआ है। इससे दैनिक यात्रियों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने रेलवे से बंद ट्रेनों का संचालन भी जल्द शुरू कराने की मांग की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed