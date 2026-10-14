Unnao News: झांसी-लखनऊ मेमू, 27 दिन बाद लखनऊ तक बहाल

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जिला दैनिक यात्री संघ के जिलाध्यक्ष मुर्तजा हैदर रिजवी ने बताया कि ट्रेन के लखनऊ तक नहीं जाने से उन्नाव से कानपुर और लखनऊ की ओर आने-जाने वाले दैनिक यात्रियों को परेशानी हो रही थी। इस समस्या को लेकर उन्होंने रेलमंत्री को पत्र भेजकर ट्रेन का संचालन लखनऊ तक बहाल करने की मांग की थी।ट्रेन का संचालन दोबारा शुरू होने पर संघ ने खुशी जताते हुए रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया। रिजवी ने कहा कि कोरोना काल से बंद पड़ी अधिकतर मेमू ट्रेनों का संचालन अब तक बहाल नहीं हुआ है। इससे दैनिक यात्रियों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने रेलवे से बंद ट्रेनों का संचालन भी जल्द शुरू कराने की मांग की।