Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   unnao news

Unnao News: बच्चों के शव पहुंचते ही मची चीख पुकार

Fri, 13 Nov 2026 01:29 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:29 AM IST
विज्ञापन
unnao news
विधि वर्मा और सागर वर्मा (फाइल फोटो)
बीघापुर। मध्य प्रदेश के रतलाम में हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाले भाई-बहन के शव बृहस्पतिवार सुबह पैतृक गांव मैनहा पहुंचे तो चीख-पुकार मच गई। बच्चों के शव देखते ही दादा-दादी और अन्य रिश्तेदार बेहाल हो गए। घर के बाहर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।
विज्ञापन


अचलगंज थाना क्षेत्र के मैनहा गांव निवासी राज बाबू वर्मा गुजरात के वड़ोदरा में परिवार के साथ रहते हैं। बुधवार को वह पत्नी रिशु वर्मा (42), बेटी विधि वर्मा (14) और बेटे सागर वर्मा (7) के साथ कार से माता-पिता से मिलने गांव आने के लिए निकले थे।
विज्ञापन

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के पास उनकी तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए पलट गई। सड़क किनारे लगी सेफ्टी ग्रिल के लोहे के एंगल कार के अंदर घुस गए। कार की अगली सीट पर बैठे सात वर्षीय सागर और पीछे बैठी 14 वर्षीय विधि की मौके पर ही मौत हो गई। राज बाबू और उनकी पत्नी रिशु गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय पुलिस ने दोनों घायलों को रतलाम जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

हादसे की सूचना मिलने पर परिजन रतलाम पहुंचे। बृहस्पतिवार सुबह करीब 10 बजे घायल दंपती और दोनों बच्चों के शव एंबुलेंस से मैनहा गांव लाए गए। बच्चों के शव घर पहुंचते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। दादा राज बहादुर वर्मा, दादी राजरानी और चाचा प्रियंकर शव देखकर फूट-फूटकर रोने लगे। आसपास के ग्रामीण भी भावुक हो उठे। जिस घर में बच्चों के आने की खुशियां मनाई जानी थीं, वहां दोनों के शव आने से मातम छा गया। हादसे ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed