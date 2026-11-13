Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   unnao news

Unnao News: कर्ज उतारने के लिए की थी ट्रेन के फर्स्ट एसी की रेकी

Fri, 13 Nov 2026 01:35 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:35 AM IST
विज्ञापन
unnao news
उन्नाव। श्रमशक्ति एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कूप में साल 2007 में कानपुर के वरिष्ठ गैस्ट्रोएंटोलॉजिस्ट की हत्या किसी रंजिश का नतीजा नहीं, बल्कि भारी कर्ज उतारने के लिए रची गई साजिश में की गई थी। पुलिस विवेचना और अदालती दस्तावेजों के मुताबिक हत्यारा बृजेश न तो डॉक्टर को पहले से जानता था और न ही उसके निशाने पर कोई खास व्यक्ति था। डॉ. मित्तल दुर्भाग्य से उसके शिकार बने थे।
विज्ञापन

फतेहपुर चौरासी थानाक्षेत्र के गजफ्फरपुर पैसरा गांव निवासी बृजेश ने रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर बिचौलियों को दो लाख रुपये से अधिक की रकम दी थी। उसकी नौकरी नहीं लगी और रकम डूब गई। कर्जदारों के लगातार बढ़ते दबाव से निकलने के लिए उसने लूट का रास्ता चुना। बैंक या दुकान लूटने के जोखिम से बचने के लिए उसने वीआईपी ट्रेनों की रेकी शुरू की।
विज्ञापन

वर्ष 2007 में कानपुर से दिल्ली जाने वाली श्रमशक्ति एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी में बड़े कारोबारी और डॉक्टर अकेले सफर करते थे। दो-बर्थ वाले केबिन का दरवाजा अंदर से बंद हो जाता था। इससे शोर बाहर नहीं जाता था। इसी का फायदा उठाकर उसने बीके सिंह के फर्जी नाम और पते पर टिकट कराया और बैग में नायलॉन की रस्सी रखकर सवार हुआ। उसे डर था कि लूट के दौरान यात्री जाग गया तो शोर मचा देगा। इस कारण उसने डॉक्टर के सोने का इंतजार किया और सोते ही रस्सी से गला घोंट दिया। इसके बाद उसने डॉक्टर अनुराग के पास मौजूद नकदी और अमेरिकी डॉलर लूटकर शव सुनसान ट्रैक पर फेंक दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed