Unnao News: बैटरी के गोदाम की दूसरी मंजिल में आग से अफरा-तफरी

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हाकिमटोला मोहल्ले में मोहम्मद फारुख की बैटरी की दुकान है। उसी के पीछे गोदाम बना है। बृहस्पतिवार दोपहर दूसरी मंजिल पर चल रहे काम में श्रमिक मशीन से सरिया काट रहा था। उसकी चिंगारी से आग लग गई। कुछ ही देर में आग ग्राउंड फ्लोर पर बने गोदाम तक पहुंच गई। गत्तों में आग लगने से धुआं भर गया तो अफरा-तफरी मच गई। गोदाम से धुआं निकलता देख आसपास के दुकानदारों और लोगों में हलचल मच गई। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की और अग्निशमन केंद्र को सूचना दी। दो दमकल को आग बुझाने में आधे घंटे का समय लगा। चर्चा है कि धुएं के कारण एक श्रमिक की हालत भी बिगड़ गई थी। उसे अस्पताल भी ले जाया गया। सुरक्षा के लिहाज से आसपास के लोगों को घटनास्थल से दूर रखा गया।मुख्य अग्निशमन अधिकारी अनूप सिंह ने बताया कि नुकसान का कोई अनुमान नहीं है। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया था।