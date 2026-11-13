Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   unnao news

Unnao News: साक्षी महाराज ने मौरावां थाने को बताया दलाली का अड्डा

Fri, 13 Nov 2026 01:34 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:34 AM IST
विज्ञापन
unnao news
उन्नाव। मौरावां थाना क्षेत्र के मवई गांव में 75 वर्षीय रामस्वरूप लोधी की मौत के मामले में सांसद साक्षी महाराज ने पुलिस की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई। बुधवार को पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे सांसद का पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाते वीडियो बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि संवाद न्यूज एजेंसी ने वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं की है।
विज्ञापन


रामस्वरूप के परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि घटना में उनके शरीर पर आई चोटों और सिर में लगे टांकों को नजरअंदाज किया गया। परिवार ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए मामले में लीपापोती करने का भी आरोप लगाया।
विज्ञापन


परिवार को सांत्वना देने पहुंचे सांसद साक्षी महाराज ने सीओ पुरवा अरविंद चौरसिया से बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें मौरावां पुलिस की कार्यशैली को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद मौरावां थानाध्यक्ष से उनका नाम पूछा। थानाध्यक्ष कुंवर बहादुर सिंह ने अपना नाम बताया तो सांसद ने तंज कसते हुए कहा कि अगर आप वास्तव में बहादुर होते तो आपके कार्यकाल में ऐसी घटना नहीं होती।
विज्ञापन
विज्ञापन


सांसद ने आरोप लगाया कि घटना में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए, इसके बावजूद पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने मौरावां थाने की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उसे दलाली का अड्डा तक बता दिया। सांसद ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी पुलिस कभी नहीं देखी।



वर्जन...
गांव में दो पक्षों के बीच घूर का विवाद था। दिवंगत रामस्वरूप व कालीचरण यादव एक-एक पक्ष की मदद कर रहे थे। इसी विवाद में दोनों पक्षों में डंडे चले थे, जिससे लोगों को चोटें आई थीं। रामस्वरूप के बेटे रामेश्वर की तहरीर पर कालीचरण पक्ष के नौ लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई। कालीचरण की पत्नी उमा की तहरीर पर रामस्वरूप पक्ष के चार लोगों पर भी प्राथमिकी दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में पेश की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रामस्वरूप की मौत हृदयगति रुकने से होने की बात सामने आई है। -अरविंद चौरसिया, सीओ पुरवा
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed