Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   unnao news

Unnao News: पीएमश्री उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने सीखा डीसी पंखा बनाना

Fri, 13 Nov 2026 01:36 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:36 AM IST
विज्ञापन
unnao news
बैटरी, मोटर और प्लास्टिक के पंखे की मदद से मॉडल तैयार करते बच्चे। संवाद
पुरवा। ब्लॉक क्षेत्र के बनिगांव स्थित पीएमश्री उच्च प्राथमिक विद्यालय में बृहस्पतिवार को इंजीनियरिंग एवं कार्यशाला गतिविधि में बच्चों ने डीसी पंखा बनाया। छात्रों ने समूह में काम करते हुए बैटरी, मोटर और प्लास्टिक के पंखे की मदद से मॉडल तैयार किया।
विज्ञापन

छात्रों ने सबसे पहले बैटरियों को आपस में जोड़ा। इसके बाद पाइप पर ग्लू गन की सहायता से मोटर चिपकाई और मोटर में प्लास्टिक का पंखा लगाया। सभी तारों को जोड़कर जैसे ही मोटर को बैटरी से जोड़ा गया, पंखा तेजी से घूमने लगा। बच्चों ने इस प्रयोग से बिजली और मोटर के काम करने के तरीके को समझा। साथ ही जरूरत के अनुसार कम खर्च में डीसी पंखा बनाने की जानकारी प्राप्त की। प्रभारी पवन कुमार पांडेय व प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रदीप कुमार ने बताया कि बच्चों में कार्यकुशलता विकसित करने और करके सीखने की रुचि बढ़ाने के लिए इस तरह की गतिविधियां कराई जाती हैं। इससे बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान मिलता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed