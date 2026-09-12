Unnao News: सीएमओ को दो निजी अस्पतालों में नहीं मिला प्रशिक्षित स्टाफ

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सीएमओ अजय शर्मा ने एसीएमओ नरेंद्र सिंह के साथ क्षेत्र के अस्पतालों का निरीक्षण किया। सुमेरपुर पीएचसी में परिसर में गंदगी और टूटी दीवारें मिलीं। उन्होंने अधीक्षक को फटकार लगाई। मरीजों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था न होने पर भी सीएमओ ने नाराजगी जताई। अधीक्षक को व्यवस्था सुधारने और मरम्मत के लिए बजट प्रस्ताव भेजने की हिदायत दी। पीएचसी में मरीज गंदे और फटे गद्दों पर लेटे मिले। इस पर प्रभारी चिकित्साधिकारी नरेंद्र कृष्णा को सुधार के निर्देश दिए गए।सीएमओ ने सनराइज हॉस्पिटल व जेडी फ्रैक्चर हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया। दोनों निजी अस्पतालों में कोई प्रशिक्षित कर्मचारी व चिकित्सक मौजूद नहीं था। इस पर सीएमओ ने एसीएमओ नरेंद्र सिंह को दोनों अस्पतालों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।एसीएमओ नरेंद्र सिंह ने बताया कि सनराइज हॉस्पिटल व जेडी फ्रैक्चर हॉस्पिटल दोनों पंजीकृत हैं। हालांकि, निरीक्षण के समय मौके पर प्रशिक्षित कर्मचारी व चिकित्सक मौजूद नहीं थे। इस अनियमितता के लिए संचालकों को स्पष्टीकरण के लिए नोटिस भेजा जाएगा।आशा कार्यकर्ताओं को दी सख्त चेतावनीबीघापुर में आशा कार्यकर्ता पर कमीशन के लालच में गर्भवती को निजी अस्पताल में भर्ती कराने के आरोप लगे हैं। सीएमओ ने आशा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उन्हें सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि गर्भवतियों को निजी अस्पतालों में जांच या इलाज के लिए ले जाने वाली आशाओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।