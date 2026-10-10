Unnao News: मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ किया प्रदर्शन

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कांग्रेस नेता अधिवक्ता विदुषी बाजपेई के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने शुक्रवार को नगर में पैदल मार्च किया। इसके बाद ‘वोट बचाओ, लोकतंत्र बचाओ’ के नारे लगाते हुए तहसील पहुंचे कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। इसमें पात्र मतदाताओं के नाम बिना उचित प्रक्रिया के न हटाने, निर्वाचन आयोग के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने, दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित अन्य नेताओं के साथ पुलिस के कथित दुर्व्यवहार की जांच कराने की मांग की गई।इसके अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त का इस्तीफे की मांग भी ज्ञापन में की गई। इस दौरान सौरभ त्रिवेदी, ताजुद्दीन अंसारी, अतुल शुक्ल, संजीव कुमार शुक्ल, वरुण तिवारी, महेंद्र कुमार मिश्रा, बबलू यादव, कृष्ण द्विवेदी आदि पदाधिकारी व कार्यकर्ता रहे।