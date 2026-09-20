Unnao News: हाईवे पर स्कूटी की टक्कर से महिला किसान नेता की मौत
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:10 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:10 AM IST
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उन्नाव। कानपुर-लखनऊ हाईवे पर शुक्रवार दोपहर सड़क पार कर रहीं महिला किसान नेता को स्कूटी ने टक्कर मार दी। इससे उनकी मौत हो गई।
सदर कोतवाली क्षेत्र दुर्गा खेड़ा गांव निवासी जगपाल ने बताया कि मां रामरती (50) ग्राम पंचायत सदस्य के साथ ही किसान यूनियन से भी जुड़ी थीं। शुक्रवार दोपहर वह गांव के बाबूलाल के साथ निराला प्रेक्षागृह परिसर में संगठन की बैठक में शामिल होने गई थीं। इसके बाद ऑटो से घर लौट रही थीं। हाईवे पर गांव के बाहर स्थित भटिया ढाबा के सामने ऑटो से उतर कर सड़क पार करने लगीं। इसी दौरान कानपुर की ओर जा रहा तेज रफ्तार स्कूटी सवार टक्कर मारते हुए निकल गया।
स्थानीय लोगों ने पहचान कर परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंची बहु सुनीता ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया। देर रात उनकी मौत हो गई। रामरती के पति की पहले ही मौत हो चुकी है। उनकी मौत से बेटे जगदीश, जगपाल, बेटियां शांति व सियादुलारी समेत अन्य परिजन बेहाल हैं।
सदर कोतवाल चंद्रकांत मिश्रा ने बताया कि बेटे की सूचना पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। प्राथमिकी दर्ज कर टक्कर मारने वाले वाहन का पता लगाया जा रहा है।
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सदर कोतवाली क्षेत्र दुर्गा खेड़ा गांव निवासी जगपाल ने बताया कि मां रामरती (50) ग्राम पंचायत सदस्य के साथ ही किसान यूनियन से भी जुड़ी थीं। शुक्रवार दोपहर वह गांव के बाबूलाल के साथ निराला प्रेक्षागृह परिसर में संगठन की बैठक में शामिल होने गई थीं। इसके बाद ऑटो से घर लौट रही थीं। हाईवे पर गांव के बाहर स्थित भटिया ढाबा के सामने ऑटो से उतर कर सड़क पार करने लगीं। इसी दौरान कानपुर की ओर जा रहा तेज रफ्तार स्कूटी सवार टक्कर मारते हुए निकल गया।
स्थानीय लोगों ने पहचान कर परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंची बहु सुनीता ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया। देर रात उनकी मौत हो गई। रामरती के पति की पहले ही मौत हो चुकी है। उनकी मौत से बेटे जगदीश, जगपाल, बेटियां शांति व सियादुलारी समेत अन्य परिजन बेहाल हैं।
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सदर कोतवाल चंद्रकांत मिश्रा ने बताया कि बेटे की सूचना पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। प्राथमिकी दर्ज कर टक्कर मारने वाले वाहन का पता लगाया जा रहा है।
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