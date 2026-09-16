Unnao News: जल्लाद सिंह को चित कर सुरेंद्र दंगल केसरी

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पहले मुकाबले में संजय पहलवान ने मंटू को, दूसरे में संजय पांडेय ने बाबा जी को पटकनी दी। दंगल केसरी के लिए सुरेंद्र लखापुर और राजस्थान के जल्लाद सिंह के बीच मुकाबला हुआ। कांटे की टक्कर में सुरेंद्र पहलवान ने जल्लाद सिंह को चित कर दंगल केसरी का खिताब नाम किया। आयोजन समिति ने विजेता पहलवान को पगड़ी पहनाकर व नकद धनराशि देकर सम्मानित किया। निलमणि, सरोज भारती, मुन्ना पटवा, राजेश मास्टर, रामबाबू विमल, राकेश रावत, विकास अवस्थी आदि शामिल रहे। (संवाद)

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असोहा। ब्लॉक क्षेत्र के बैगांव स्थित बरीक देव मंदिर प्रांगण में दंगल का आयोजन किया गया। ग्राम प्रशासक अनिल विमल ने पहलवानों का हाथ मिलवाकर दंगल का शुभारंभ कराया।