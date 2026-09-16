Unnao News: निर्माणाधीन पुलिया के पास पहले निकलने की होड़ लगा जाम
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:15 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:15 AM IST
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चकलवंशी। हरदोई-उन्नाव मार्ग पर दो पुलियों के निर्माण से राहगीरों को घंटों जाम से जूझना पड़ रहा है। मंगलवार को पहले निकलने की होड़ में भीषण जाम लग गया। बाद में पुलिस ने एक-एक छोर से वाहनों को निकलवा कर जाम खुलवाया। इस दौरान करीब एक किमी वाहनों की कतार लगी रही।
माखी थाना क्षेत्र के हरदोई-उन्नाव मार्ग पर डीहा और थाना गोशाला के पास पुलिया के चौड़ीकरण का काम चल रहा है। यहां ठेकेदार आधी से अधिक सड़क खोदकर पुलिया का निर्माण करा रहा है। शेष बची सड़क से दोनों ओर के वाहन एक साथ पास नहीं हो पाते हैं। मंगलवार शाम चार बजे वाहनों की संख्या बढ़ने और पहले निकलने की होड़ में निर्माणाधीन पुलिया पर जाम लग गया। देखते ही देखते दोनों ओर करीब एक किमी लंबी वाहनों की कतार लग गई। जाम की सूचना पर पहुंचे दरोगा महेंद्र सिंह ने एक-एक छोर से वाहनों को पार कराया। करीब एक घंटे बाद जाम खुल सका। थाना गांव की पुलिया से छूटे वाहन डीहा पुलिया पर फंस गए। इसी तरह वहां भी पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी।
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माखी थाना क्षेत्र के हरदोई-उन्नाव मार्ग पर डीहा और थाना गोशाला के पास पुलिया के चौड़ीकरण का काम चल रहा है। यहां ठेकेदार आधी से अधिक सड़क खोदकर पुलिया का निर्माण करा रहा है। शेष बची सड़क से दोनों ओर के वाहन एक साथ पास नहीं हो पाते हैं। मंगलवार शाम चार बजे वाहनों की संख्या बढ़ने और पहले निकलने की होड़ में निर्माणाधीन पुलिया पर जाम लग गया। देखते ही देखते दोनों ओर करीब एक किमी लंबी वाहनों की कतार लग गई। जाम की सूचना पर पहुंचे दरोगा महेंद्र सिंह ने एक-एक छोर से वाहनों को पार कराया। करीब एक घंटे बाद जाम खुल सका। थाना गांव की पुलिया से छूटे वाहन डीहा पुलिया पर फंस गए। इसी तरह वहां भी पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी।
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