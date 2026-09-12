Unnao News: भैंस की पूंछ पकड़कर गंगा की उपधारा पार कर युवक डूबा

थाना क्षेत्र फुलवैइया निवासी सुनीत राठौर (35) शुक्रवार को भैंस चराने गांव से एक किमी दूर गया था। गंगा की उपधारा भैंस की पूंछ पकड़कर पार कर रहा था। तेज बहाव के चलते पूंछ छूट जाने से धारा में डूब गया। साथी चरवाहों की सूचना पर ग्रामीण नाव व जाल लेकर पहुंचे और सुनीत की तलाश शुरू की। देर शाम तक कोई पता नहीं चल सका। उधर सुनीत के डूबने की सूचना से मां संतोषा कुमारी, पत्नी सीता, बेटे राजू व ईशू समेत अन्य परिजन बेहाल हैं। एसओ ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि युवक के उपधारा में डूबने की सूचना मिली थी, तलाश की जा रही है।