विज्ञापन

जिलाध्यक्ष बृजेश पांडेय ने कहा कि शिक्षकों से बीएलओ, जनगणना, परीक्षा सब एक साथ ऐसे कराई जा रही हैं कि स्कूल की व्यवस्था ही चरमरा गई है। शिक्षक मानसिक परेशान है। यह माहौल असहनीय है। अब निष्कर्ष का समय आ गया है, आज से पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय पर जो विरोध की लौ जलाई गई है, वह अब प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सूरज का उजाला बनकर रहेगी। हम पुरानी पेंशन भी लेंगे और टीईटी की बाध्यता भी वापस होगी, चाहे विधानसभा का घेराव हो या संसद का, शिक्षक एकता अब पीछे हटने वाली नहीं है।गजेंद्र वर्मा ने कहा कि लड़ाई लंबी हो सकती है पर जीत तो शिक्षक एकता की ही होगी। अन्य शिक्षकों ने भी अपना संबोधन दिया। धरने के बाद विनोद तिवारी, संजय सिंह, गजेंद्र यादव, श्यामू, शिवम चौरसिया, अरविंद सिंह, महेंद्र सिंह, राघवेंद्र सिंह, अनुपम मिश्र, रामजन्म सिंह सहित सैकड़ों शिक्षक नारेबाजी करते हुए कलक्ट्रेट पहुंचे। वहां एडीएम राजेश मिश्र को ज्ञापन दिया।