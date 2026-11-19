विज्ञापन



इससे पहले लीला की शुरुआत में राजेश रस्तोगी, गोविंद शुक्ला, आनंद अर्कवंशी ने ठाकुरजी का पूजन कर आरती उतारी। पंडाल में बांधी गई मटकियों में दूध, दही, मक्खन का भोग था। सर्वप्रथम बाबा दुर्गेश्वर को माखन-मिश्री का भोग लगाया गया। इसके बाद प्रसाद वितरित हुआ। लीला के समापन पर मोंटी शर्मा, मंगल यादव, वीरपाल, रोशन गुप्ता, वैभव शर्मा व आधार शर्मा ने आरती उतारी।

विज्ञापन

बांगरमऊ। श्रीदुर्गेश्वर कृष्ण लीला समिति की ओर से आयोजित श्रीकृष्ण लीला महोत्सव के छठवें दिन माखन चोरी लीला का मंचन हुआ। रामकृष्ण लीला संस्थान वृंदावन के संरक्षक नंदकिशोर शर्मा के नेतृत्व में कलाकारों ने लीला प्रस्तुत की। मंचन में दिखाया गया कि भगवान कृष्ण ग्वालों संग गोपियों के घर जाते हैं। वे माखन-मिश्री चुराते हैं, बर्तन तोड़ते हैं और सखियों की मटकी फोड़ते हैं। बाल कृष्ण की शरारतों पर भक्त खूब हंसे और तालियां बजाईं।