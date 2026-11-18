विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संगीता के अनुसार, तीन अप्रैल 2026 को उनके घर से सोने-चांदी के जेवर चोरी हो गए थे। 30 मई को थाने में प्रार्थनापत्र दिया और आशंका के आधार पर चोरी करने वालों के नाम बताए थे। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की थी, जिसमें एक युवती ने जेवर चोरी कर एक महिला को देने की बात स्वीकार की थी। इसके बावजूद कई दिनों तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की।आरोप है कि सीओ बीघापुर के आदेश पर मुंशी ने 11 अगस्त को थाने बुलाया और पहले से तैयार प्रार्थनापत्र पर हस्ताक्षर करा लिए। पीड़िता ने महानिदेशक से प्राथमिकी में चोरी में शामिल मुख्य नाम हटाने वाले पुलिसकर्मी के विरुद्ध जांच और कार्रवाई की मांग की है।थानाध्यक्ष धर्मेंद्रनाथ मिश्र ने मुंशी पर लगाए जा रहे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि पहले दी गई तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना में जिस पर महिला आरोप लगा रही है, उसे भी शामिल किया गया है।