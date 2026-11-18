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यह वीडियो तीन दिन पुराना बताया जा रहा है। आरोप है कि सीएचसी परिसर में फूहड़ अंदाज में वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया। इससे परिसर की गरिमा को ठेस पहुंची है। सीएचसी अधीक्षक सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने बताया कि अस्पताल परिसर सार्वजनिक मनोरंजन स्थल नहीं है। यहां मरीजों की निजता, सम्मान और गरिमा की सुरक्षा सर्वोपरि है। आरोपी युवक व युवती के खिलाफ अजगैन कोतवाली में तहरीर दी गई है। साइबर सेल के माध्यम से संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट के विरुद्ध भी सख्त कदम उठाने की मांग की गई है। अस्पताल परिसर में सुरक्षा के लिए सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों की तैनाती है।पहले भी हो चुकी है कार्रवाईवीडियो में दिख रहे युवक का अश्लील वीडियो बनाने से पुराना नाता है। उस पर पहले भी गाली-गलौज वाले वीडियो पोस्ट करने के आरोप में आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी। तब युवक ने पुलिस को दोबारा ऐसे वीडियो न बनाने का आश्वासन दिया था। कार्रवाई से बचने के लिए उसके एक साथी ने अस्पताल की गंदगी का वीडियो वायरल किया है। इस वीडियो में नालियों और शौचालयों की खराब स्थिति दिखाई गई है।