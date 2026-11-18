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माखी थानाक्षेत्र के कोरारीकला गांव निवासी कन्हैयालाल सिंह ने पुलिस को बताया कि दो बीघा खेत में धान की फसल लगवाई थी। पकी फसल काटकर सोमवार को दो अलग-अलग स्थानों पर एकत्र किया था। रात करीब 10 बजे धान के ढेर में आग लग गई। इससे धान सहित पुवाल जलने लगा। खेत में आग की सूचना पर निजी संसाधनों से आग बुझाना शुरू किया, साथ ही पुलिस को सूचना दी। दो घंटे में आग पर काबू पाया। पीड़ित के मुताबिक करीब 35 हजार रुपये का धान और पुआल जल चुका था। लेखपाल सौरभ यादव ने आग से फसल के नुकसान का आंकलन कर रिपोर्ट तहसील भेजी है।

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चकलवंशी। कोरारीकला गांव में सोमवार की रात धान की फसल में आग लग गई। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और निजी संसाधन से आग बुझाई। आग से करीब दो बीघा धान की फसल जल गई।