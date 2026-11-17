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हरदोई जिले के थाना कासिमपुर के जाहिदपुर गांव निवासी जान मोहम्मद (35) पुत्र अब्दुल गनी लखनऊ-आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मजदूरी करता था। रविवार की शाम काम के बाद साइकिल से शाम पांच बजे घर जा रहा था। दिपवल गांव के पास एक्सप्रेसवे पार करते समय वाहन की टक्कर से वह घायल हो गया। यूपीडा कर्मी सीएचसी लाए। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने हालत गंभीर देख लखनऊ ट्राॅमा सेंटर रेफर कर दिया। वहां इलाज के दौरान मौत हो गई। थानाध्यक्ष संजीव कुशवाहा ने बताया कि शव आने पर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। (संवाद)

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औरास। एक्सप्रेसवे पर मजदूरी कर साइकिल से घर जा रहा श्रमिक वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गया। यूपीडा कर्मी उसे सीएचसी लाए, गंभीर हालत में लखनऊ ट्राॅमा सेंटर रेफर किया गया, वहां इलाज के दौरान मौत हो गई।