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लीला में सीता के पुष्प वाटिका पहुंचने और वहां राम-लक्ष्मण से भेंट का मंचन किया गया। सीता ने राम को वर रूप में पाने के लिए मां भवानी से प्रार्थना की। इसके बाद जनकसभा में धनुष तोड़ने पहुंचे रावण और बाणासुर के बीच रोचक संवाद हुआ। राम के धनुष तोड़ते ही परशुराम के आगमन और लक्ष्मण के साथ उनके तीखे संवाद ने दर्शकों को खूब आकर्षित किया। बीच-बीच में प्रस्तुत लघु नाटिकाओं ने भी समां बांधा।राम की भूमिका आशीष पांडे, लक्ष्मण की आदर्श पांडेय, परशुराम की कुलदीप शास्त्री, जनक की अंबरीश शुक्ला, रावण की विजय शंकर दुबे और बाणासुर की निशिकांत दीक्षित ने निभाई। व्यास विनीत द्विवेदी और संदीप चौहान रहे।उधर, असोहा के रतावर गांव में भी धनुष भंग लीला हुई। परशुराम-लक्ष्मण संवाद ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया। सुरेश, बबलू मिश्रा, सर्वेश द्विवेदी, कॉमिक और पिंकू कानपुरी के अभिनय की सराहना हुई।