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Unnao News: तेज रफ्तार बाइक तालाब में गिरी, युवक की मौत

Fri, 13 Nov 2026 01:30 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:30 AM IST
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unnao news
शोले रैदास (फाइल फोटो)
चकलवंशी। पावा से थाना मार्ग पर जंगेनगर चौराहे के पास तेज रफ्तार बाइक सवार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित तालाब में बाइक सहित गिर गया। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
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अजगैन कोतवाली क्षेत्र के कोट झलोतर गांव निवासी शोले रैदास (45) की ससुराल माखी थानाक्षेत्र के पखरौरा गांव में है। पत्नी संगीता ने बताया कि पति गुजरात में काम करते थे। दिवाली पर सात नवंबर को घर आए थे। 11 नवंबर को हम लोग पखरौरा आए थे। बृहस्पतिवार देर शाम वह पति रिश्तेदार के साथ बाइक से घूमने जाने की बात कहकर निकले थे। जंगेनगर चौराहे के पास बाइक की रफ्तार तेज होने से वह तालाब में चले गए। गनीमत रही कि रिश्तेदार तालाब से पहले ही झाड़ियों में गिर गए, इससे उन्हें अधिक चोट नहीं आई। पति की हालत गंभीर देख जिला अस्पताल पहुंचाया गया, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वह तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। संतान नहीं थी।
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थानाध्यक्ष योगेश कुमार सिंह ने बताया कि रिश्तेदार को चोट नहीं आई है। युवक की तालाब में जाने से मौत हुई है। दोनों नशे की हालत में थे। शव पोस्टमार्टम हाउस में रखवाया गया है।
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