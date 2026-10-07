Unnao News: लंंबी कूद में आतिष्य और कंचन पहले स्थान पर

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ऊंची कूद प्रतियोगिता में सीपीटीएन ऊगू के आयुष पहले स्थान पर रहे। 400 मीटर दौड़ में उच्च प्राथमिक सराय सकहन के दीपचंद्र और जीजीआईसी सफीपुर की हिमांशी ने पहला स्थान पाया। 100 मीटर दौड़ में आरआरडीएस बांगरमऊ के देवांश और जीजीआईसी की हिमांशी पहले स्थान पर रहीं।विधायक बंबालाल दिवाकर ने कहा कि जो प्रथम आए हैं, वह अपना स्थान सुरक्षित रखें। जो अभी पीछे रह गए हैं वह मेहनत कर पहला स्थान पाने की कोशिश करें। प्रमाणपत्र वितरित करते हुए कहा कि खेल प्रतिदिन की मेहनत के बदले अच्छे परिणाम मिलते हैं। कहा कि खेल उतना ही जरूरी है जितनी पढ़ाई। आप दोनों क्षेत्र में दिए जाने वाले समय का प्लान तैयार करें। खेल आपको स्वस्थ रखने के साथ पढ़ाई के लिए बेहतर मस्तिष्क प्रदान करता है। प्रधानाचार्य मनीष कुमार ने विधायक का स्वागत किया। खेल शिक्षक कुलदीप पटेल सहित अन्य शिक्षक शामिल रहे।