Unnao News: आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में जिला प्रदेश में अव्वल
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:00 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:00 AM IST
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उन्नाव। आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में सितंबर में जिला प्रदेश में अव्वल रहा है। आइजीआरएस पोर्टल पर होने वाली शिकायतों के निस्तारण की शासन स्तर से प्रदेश के 75 जिलों की समीक्षा में जिले को यह स्थान मिला है।
एसपी की देखरेख में शिकायत निस्तारण की रैंकिंग में सुधार हुआ है। शासन से संचालित आईजीआरएस पोर्टल के माध्यम से प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, आईजी और डीजी तक को शिकायतें की जाती हैं। इसमें अलग-अलग पदों के हिसाब से शिकायतों के निस्तारण करने की समय सीमा अलग-अलग है।
शासन स्तर से पुलिस थानों में सितंबर माह में की गई शिकायतों की समीक्षा हुई तो उसमें सभी थानों में आईजीआरएस पोर्टल पर की गई शिकायतों का निस्तारण शत-प्रतिशत मिला। इस पर एसपी जयप्रकाश सिंह ने सभी थानाध्यक्षों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें और अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया।
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एसपी की देखरेख में शिकायत निस्तारण की रैंकिंग में सुधार हुआ है। शासन से संचालित आईजीआरएस पोर्टल के माध्यम से प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, आईजी और डीजी तक को शिकायतें की जाती हैं। इसमें अलग-अलग पदों के हिसाब से शिकायतों के निस्तारण करने की समय सीमा अलग-अलग है।
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शासन स्तर से पुलिस थानों में सितंबर माह में की गई शिकायतों की समीक्षा हुई तो उसमें सभी थानों में आईजीआरएस पोर्टल पर की गई शिकायतों का निस्तारण शत-प्रतिशत मिला। इस पर एसपी जयप्रकाश सिंह ने सभी थानाध्यक्षों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें और अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया।
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