Unnao News: अहाते के कुएं में मिला वृद्ध का शव, सिर में चोट लगने से हुई थी मौत
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:01 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:01 AM IST
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पाटन। मनिकापुर गांव में घर के सामने अहाते में स्थित कुएं में वृद्ध की गिरने से मौत हो गई। कुएं में जहरीली गैस की आशंका पर पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से शव निकलवाया। पोस्टमार्टम में मौत की वजह सिर में चोट आई है।
बिहार थाना के मनिकापुर गांव निवासी दिनेश गुप्ता (65) भगवंतनगर स्थित कपड़े की दुकान में काम करते थे। बेटे सौरभ ने बताया कि पिता शुक्रवार सुबह करीब छह बजे घर से बिना बताए निकले थे। रोजाना वह चले जाते थे, लेकिन दोपहर तक घर नहीं आए तो तलाश शुरू की। पहले तो इधर-उधर पता किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अहाते में स्थित कुएं में झांककर देखा तो उसमें पड़े दिखे। इस पर पुलिस को सूचना दी गई।
थानाध्यक्ष ने मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड बुलाकर पिता को बाहर निकलवाया। सुमेरपुर स्वास्थ्य केंद्र लाने पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वह पांच भाइयों में तीसरे के नंबर के थे। पति की मौत पत्नी रेखा और बेटा बेहाल हैं। थानाध्यक्ष राहुल सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है, उसमें सिर में चोट आने से मौत की पुष्टि हुई है।
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बिहार थाना के मनिकापुर गांव निवासी दिनेश गुप्ता (65) भगवंतनगर स्थित कपड़े की दुकान में काम करते थे। बेटे सौरभ ने बताया कि पिता शुक्रवार सुबह करीब छह बजे घर से बिना बताए निकले थे। रोजाना वह चले जाते थे, लेकिन दोपहर तक घर नहीं आए तो तलाश शुरू की। पहले तो इधर-उधर पता किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अहाते में स्थित कुएं में झांककर देखा तो उसमें पड़े दिखे। इस पर पुलिस को सूचना दी गई।
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थानाध्यक्ष ने मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड बुलाकर पिता को बाहर निकलवाया। सुमेरपुर स्वास्थ्य केंद्र लाने पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वह पांच भाइयों में तीसरे के नंबर के थे। पति की मौत पत्नी रेखा और बेटा बेहाल हैं। थानाध्यक्ष राहुल सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है, उसमें सिर में चोट आने से मौत की पुष्टि हुई है।
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