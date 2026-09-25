Unnao News: हाईवे पर कार की टक्कर से वृद्धा की मौत

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बीघापुर। उन्नाव-लालगंज हाईवे पर इंदामऊ चौराहे के पास तेज रफ्तार कार की टक्कर से भोगैता गांव निवासी गंगादुलारी (60) गंभीर घायल हो गईं। उन्हें अस्पताल लाया गया, हालत में सुधार न देख जिला अस्पताल रेफर किया गया वहां इलाज के दौरान मौत हो गई। वह इंदामऊ में लगा मेला देखकर लौट रही थीं। घटना के बाद कार चला रहा युवक भाग निकला। गाड़ी में बैठे तीन लोगों को पुलिस ने कोतवाली में बैठाया है। कोतवाल अश्वनी कुमार मिश्र ने बताया कि तीन युवक बैठे हैं वह रायबरेली के रहने वाले हैं। (संवाद)