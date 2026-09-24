Unnao News: गूगल पर डॉक्टर का नंबर तलाश रही महिला से दो लाख की ठगी

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सदर कोतवाली के मोहल्ला हिरननगर निवासी दीपा पत्नी जितेंद्र कुमार ने बताया कि दो सितंबर को वह गूगल पर डॉक्टर आलोक पांडेय का मोबाइल नंबर खोज रही थीं।इसी दौरान एक नंबर से उनके मोबाइल पर फोन आया। बातचीत के बाद फोन करने वाले ने व्हाट्सएप पर पीडीएफ फाइल भेजी। महिला ने फाइल खोली तो उसमें मरीज का नाम, वजन और उम्र समेत कुछ जानकारी मांगी गई थी। उसने अपने मोबाइल से मांगी गई जानकारी भर दी।ब्योरा भरने के कुछ देर बाद ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा हिरन नगर के खाते से दो सितंबर को दो अलग-अलग ट्रांजेक्शन में एक लाख रुपये निकल गए। महिला के अनुसार तीन सितंबर को भी छह अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए खाते से 99,957 निकाले गए।खाते से 1,99,957 रुपये निकाल लिए गए। बैंक जाने पर इसका पता चला। पीड़िता ने 22 सितंबर को कोतवाली में तहरीर दी।कोतवाल चंद्रकांत मिश्र ने बताया कि साइबर ठगी की प्राथमिकी दर्ज कर लेनदेन से जुड़े खातों और फोन नंबर की जानकारी जुटाई जा रही है।