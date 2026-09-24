Unnao News: एक्सप्रेसवे पर कार की टक्कर से अधिवक्ता के मुंशी की जान गई

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कोतवाली क्षेत्र के तौरा गांव निवासी शिवम (24) पुत्र उमाशंकर एक अधिवक्ता के बस्ते पर मुंशी था।पिता उमाशंकर ने बताया कि मंगलवार को बेटा काम से बाइक लेकर घर से निकला था। बाद में पता चला कि लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर झाऊखेड़ा के पास विपरीत दिशा से जाने के दौरान कार ने टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने एंबुलेंस से बिछिया सीएचसी लाकर भर्ती कराया। सुधार न होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बुधवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। इकलौते बेटे की मौत से पिता, मां रूपा देवी, बहन सपना और सावित्री बेहाल हैं।कोतवाल भवन सिंह मौर्य ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर गलत दिशा में बाइक चलाने के दौरान हादसा हुआ है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।