Unnao News: हाईवे पर मवेशी से टकराकर पेड़ में भिड़ी बस, बाल-बाल बचे यात्री

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कानपुर से 40 सवारियों को लेकर अमेठी डिपो की रोडवेज बस सोमवार रात करीब एक बजे अमेठी जा रही। चालक हरीशचंद्र यादव ने बताया कि तेज बारिश हो रही थी। इस कारण अधिक साफ नहीं दिख रहा था। उन्नाव-लालगंज हाईवे पर बिहार थानाक्षेत्र के चिकंदरपुर के पास छुट्टा मवेशी अचानक सामने आ गया। उसे बचाने में संतुलन बिगड़ गया और मवेशी से टकराने के बाद बस सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई, इससे स्टीयरिंग भी जाम हो गई।मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी यात्रियों को सुरक्षित निकालकर दूसरे वाहनों से उनके गंतव्य को भेजा। ग्रामीणों का कहना है कि हाईवे पर छुट्टा मवेशियों का जमावड़ा और बारिश के मौसम में खराब रोशनी आए दिन दुर्घटनाओं का कारण बन रही है। थानाध्यक्ष राहुल सिंह ने बताया कि बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। वह सभी दूसरे वाहनों से अपने घर चले गए।