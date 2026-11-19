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मुख्य अतिथि, सदर विधायक पंकज गुप्ता, इंद्रमणि मिश्रा, भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष निम्मी अरोड़ा, संस्थापक डॉ. मनीष सिंह सेंगर, डॉ. अभिषेक मिश्रा व इवेंट डायरेक्टर राहुल कश्यप ने गणपति महाराज का पूजन-अर्चन किया। जूनियर डांसिंग में मेहर तोलानी ने पहला, आकृति ने दूसरा, तेजिता दीक्षित ने तीसरा, हिमश्री ने चौथा और आकृति शर्मा ने पांचवां स्थान हासिल किया। सीनियर डांसिंग में लकी पहले, आशू व शिवम संयुक्त रूप से दूसरे, पायल तीसरे और आदर्श चौथे स्थान पर रहे।सीनियर सिंगिंग में पहले स्थान के लिए सिद्धार्थ राज और ब्लेसिंग वर्मा के बीच टाई हुआ। महक विमल ने दूसरा, उत्कर्ष ने तीसरा, कार्तिक ने चौथा और साधना ने पांचवां स्थान पाया। सीनियर मॉडलिंग में गुनिका ने मिस शान-ए-अवध का खिताब अपने नाम किया। सरगम दूसरे व तनु पांडेय तीसरे पायदान पर रहीं। किड्स मॉडलिंग में अन्वी गुप्ता प्रथम, शिवम गुप्ता द्वितीय, अन्वी तृतीय और काव्या चौथे स्थान पर रहीं।सरिता सिंह राठौर ने मॉडल ईशा भारती का मेकअप करते हुए ब्यूटी टिप्स दिए। प्रेम सिंह सेंगर, रविराज यादव, वेद प्रकाश साहू, रत्नेश सिंह, राहुल सिंह, रामबोध शुक्ला, मेकअप आर्टिस्ट दीपांजलि और अंशिका सोनी, कोरियोग्राफर राज शर्मा व इवेंट कोऑर्डिनेटर और राइजिंग डांस एकेडमी फाउंडर मोहम्मद तौफीक मौजूद रहे।