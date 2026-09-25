Unnao News: विजिलेंस ने तीन पर दर्ज कराई बिजली चोरी की प्राथमिकी
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:34 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:34 AM IST
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उन्नाव। बिजली निगम की विजिलेंस टीम ने अजगैन क्षेत्र में तीन प्रतिष्ठानों पर जांच की। इसमें तीन लोगों के यहां बिजली चोरी पकड़ी।
विजिलेंस के अवर अभियंता दिनेश कुमार ने रतावर निवासी सुशमेश कुमार के परिसर में जांच के दौरान मीटर से पहले केबल काटकर अतिरिक्त तार जोड़कर बिजली चोरी का मामला पकड़ा। गांव की ललिता भी परिसर में मीटर से पहले खिड़की के पास केबल काटकर अतिरिक्त तार जोड़कर बिजली जलाते मिलीं। अवर अभियंता ने मकदूमपुर में भी परिसर में जांच के दौरान कटिया से बिजली चोरी पकड़ी। तीनों मामलों में एंटी पावर थेफ्ट थाना में बिजली चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई। (संवाद)
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विजिलेंस के अवर अभियंता दिनेश कुमार ने रतावर निवासी सुशमेश कुमार के परिसर में जांच के दौरान मीटर से पहले केबल काटकर अतिरिक्त तार जोड़कर बिजली चोरी का मामला पकड़ा। गांव की ललिता भी परिसर में मीटर से पहले खिड़की के पास केबल काटकर अतिरिक्त तार जोड़कर बिजली जलाते मिलीं। अवर अभियंता ने मकदूमपुर में भी परिसर में जांच के दौरान कटिया से बिजली चोरी पकड़ी। तीनों मामलों में एंटी पावर थेफ्ट थाना में बिजली चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई। (संवाद)